- Declaratii ale ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat astazi ca exista masti medicale pentru a fi distribuite gratuit in scoli, dar trebuie modificat cadrul legislativ pentru a permite acest lucru, mentionand ca se fac toate eforturile ca, la inceputul anului…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca in situația in care in Romania se va impune revenirea la restrictiile de circulatie, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, acestea nu vor viza persoanele vaccinate. Ioana Mihaila a fost intrebata sambata, ce masuri ar putea fi luate in…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, ca incurajeaza medicii si pacientii sa colaboreze cu politia pentru a-i descoperi pe cei care au recurs la certificate de vaccinare false sau le-au emis, mentionand ca nu are o evidenta clara cu numarul acestor certificate. „Suntem in legatura…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca in cazul in care cifrele cazurilor de COVID-19 se inrautatesc si este nevoie de instituirea unor restrictii de circulatie, acestea nu vor viza persoanele vaccinate, mentionand ca doar in ultima instanta vor fi afectate scolile. „Daca cifrele se inrautatesc,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restricții, deoarece incidența cazurilor…

- ”Probabil ca in aceste saptamani in care si rata de incidenta este destul de redusa, lumea este mai preocupata sa-si organizeze vacanta si concediul, probabil ca nu o sa vedem o crestere a ratei de vaccinare (...) Ce ne straduim sa facem este sa cream conditiile cat mai aproape de orice persoana care…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila lanseaza un avertisment și spune ca daca oamenii nu se vaccineaza anti-coronavirus ne putem aștepta la un val patru mult mai intens fața de cele precedente. „Cred ca, daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens si, daca reusim sa vaccinam un mare…