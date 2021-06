Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca, daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens si, daca reusim sa vaccinam un mare procent al populatiei si mai ales al populatiei la risc (…) ne putem astepta ca acest val patru sa fie usor gestionabil”, a spus Mihaila la postul public de televiziune. Despre ținta de a ajunge…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca autoritatile implicate in gestionarea pandemiei de COVID-19 trebuie sa ia in calcul „tot timpul” incidenta bolii asupra populatiei, iar tintele de vaccinare sa fie corelate cu acest indicator. In ceea ce priveste sansele ca tinta de 10 milioane de persoane…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, la maratonul vaccinarii din Vedea, judetul Giurgiu, ca imunizarea in mediul rural trebuie sa devina mai activa, iar evenimentul din aceasta comuna constituie un exemplu de bune practici in acest sens. “Astazi este o zi speciala pentru locuitorii…

- Valeriu Gheorghița: „Este una dintre bornele anuntate de primul-ministru si care este asumata de campania de vaccinare, insa uitandu-ma la ritmul de vaccinare din ultimele doua saptamani si in mod deosebit la numarul de persoane care s-au vaccinat cu doza 1, predictia ne arata ca este putin probabil…

- Ioana Mihaila: „Timișoara nu a fost aleasa intamplator ca loc al primei mele vizite. Timișoara a fost un exemplu de bune practici care se suprapune cu principiile pe care le promovam la Ministerul Sanatații, un exemplu prin aplicația Pandemic Controller, o colaborare intre medicii specialiști și cei…