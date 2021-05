Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a anuntat,luni, ca angajatii ministerului, care au fost numiti in functii de Nelu Tataru, vor fi cercetati disciplinar pentru raportarea gresita a numarului de persoane decedate de COVID-19.

- Dupa mai bine de o suta de zile de cand este in conducerea Ministerului Sanatații și in plin scandal al modului de raportare al deceselor generate de Covid – 19, Ioana Mihaila nu știe daca procedura de raportare din Romania urmeaza vreun standard sau vreo recomandare a unui for internațional ori a fost…

- Ioana Mihaila a afirmat, in emisiunea „Insider Politic de la Prima Tv”, ca „rezultate inadecvate au venit din toate județele țarii” in ceea ce privește diferențele deceselor COVID-19. Ea a subliniat insa ca nu crede ca este vorba despre „un gest de rea-voința sau ingerințe politice”. Invitata in emisiunea…

- Ioana Mihaila vorbește despre cauza diferențelor de raportare a morților COVID scoase la iveala de Vlad Voiculescu. „Diferențele sunt, insa, un pic mai mari”, spune ministrul Sanatații. Mihaila anunța și ca incepe, saptamana viitoare, testarea in farmacii. Ioana Mihaila a spus, miercuri seara,…

- Dupa ce a depus juramantul de investitura la Palatul Cotroceni, Ioana Mihaila iși prezinta planurile ca ministru al sanatații intr-o conferința de presa care va avea loc la Ministerul Sanatații, la ora 19:30. Libertatea va transmite live text principalele declarații facute de noul ministru al sanatații:…

- Medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, sustin surse politice pentru News.ro. O alta varianta luata in calcul de PLUS este Ioana Mihaila, in prezent…

- In februarie Mihaila a venit la minister și in martie s-a dat un ordin de ministru care a obligat explicit spitalele și DSP-urile sa lucreze prioritar pe testarea Covid cu laboratoarele publice de PCR, care uneori erau folosite la capacitate redusa, in timp ce comenzile mergeau la privați. ”De aici…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a organizat astazi, 18 februarie 2021, o videoconferinta cu managerii de spitale pe tema reorganizarii circuitelor COVID 19 si non COVID 19 in unitatile sanitare. La videoconferinta au participat si secretarii de stat in Ministerul Sanatatii dr. Andreea Moldovan…