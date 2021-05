Stiri pe aceeasi tema

- ”Din Planul National de Redresare si Rezilienta am alocat pentru dotarea sectiilor de Terapie Intensiva nou-nascuti 80 milioane de euro. Am facut o specificare mai generala cu privire la destinatia acestor investitii, asa incat, pe masura ce primim informatiile din teritoriu, sa reusim din nou sa punem…

- Ministrul Transporturilor, Calalin Drula, a declarat ca negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prevad acordarea a 300 de milioane de euro pentru metroul din Cluj și alte 300 de milioane pentru metroul din București. Momentan, acordarea…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, spune ca situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este „mai buna” decat in saptamanile trecute, precizand ca duminica, la ora 17.00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti si 32 pentru copii. „Intr-adevar, situatia…

- Langa parcul industrial din Sarata va fi amenajata cea mai moderna pepiniera din țara. Aceasta va costa nu mai puțin de 20 de milioane de euro și va produce anual 19 milioane de puieți de rașinoase. Bistrița-Nasaud va avea cea mai moderna pepiniera din țara, realizata din fonduri europene, prin Planul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse…

