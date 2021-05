Ioana Mihăilă a prezentat cifrele reale ale pandemiei. Câți români au murit din cauza Covid-19 Ministrul Sanatații Ioana Mihaila a prezentat, joi, concluziile raportului privind decesele COVID. Oficialul a declarat ca sunt diferențe de pana la 500 de decese COVID pe spital raportate intre platformele CoronaForms și Alerte MS. Cauzele identificate au fost organizarea raportarii, unele spitale recunosc neraportarea la DSP din diverse cauze, un nivel de cunoaștere redus și […] The post Ioana Mihaila a prezentat cifrele reale ale pandemiei. Cați romani au murit din cauza Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

