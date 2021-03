Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Ioana Mihaila a declarat sambata, la Oradea, ca urmeaza o reorganizare a spitalelor pentru a avea mai multe paturi la terapie intensiva. "Legat de gestionarea pandemiei, suntem in curs de reorganizare a unitatilor sanitare. Colegii mei lucreaza la…

- Ministerul Sanatatii va avea, probabil chiar din toamna acestui an, o Agentie nationala de investitii in infrastructura de sanatate, pentru a veni in sprijinul unitatilor sanitare care vor sa depuna proiecte pentru finantare din fonduri europene, a declarat, sambata, la Oradea, secretarul de stat…

- Ministerul Sanatații transmite ca, la nivel național, sunt in total 1428 de paturi la terapie intensiva, din care 283 in București. Din cele 1428 de locuri la ATI sunt ocupate 1313, ramanand astfel 115 paturi libere in țara.

- Autoritatile anunta masuri pentru suplimentarea locurilor pentru pacientii infectati cu coronavirus, cei care au forme moderate si severe de boala. Dupa o discutie cu managerii spitalelor din Bucuresti s-au identificat 50 de noi paturi ATI si 140 de paturi de terapie intermediara, acest lucru urmand…

- Ministrul Educației și cel al Sanatații au ajuns la un acord pentru ca elevii din clasele terminale – a opta și a douasprezeceasa – mearga fizic la școala și in scenariul roșu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- Asistenta medicala injunghiata in spate de un pacient Un pacient de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a înjunghiat o asistenta. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, 27 ianuarie 2021. Femeia se afla în curtea spitalului când agresorul a înjunghiat-o în spate,…

- Va exista o suma limita care va putea fi rambursata Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a afirmat, vineri, ca rambursarea de catre minister a sumelor care vor fi cheltuite de autoritatile locale pentru operationalizarea centrelor de vaccinare anti-COVID se va face in baza unor standarde de cost.…