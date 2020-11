Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali are cu ce se lauda și o face in mare stil! Fiica latifundiarului de Pipera ”sta bine rau pe fizic”, dar nu același lucru putem spune atunci cand ajungem la ”capitolul reguli”. Blonda a fost prinsa ”pe picior greșit” pe strazile din Capitala, semn ca pentru ea regulile sunt pentru a…

- Ilie Nastase nu se relaxeaza nici cand iese la plimbare! Fostul tenismen a demonstrat ca problemele il urmaresc mereu și nu poate sta prea mult departe de telefon. Este atat de preocupat de afaceri ca nu-l mai intereseaza sa-și poarte masca de protecție corespunzator.

- Miley Cyrus a fost surprinsa de fotografi in compania unui prieten, in timpul unei sesiuni de cumparaturi. Cantareața pare ca și-a revenit dupa desparțirea de Cody Simpson și pregatește lansarea unui nou album.

- O fi el tiparul unui domn clasic in videoclipuri, dar iata ca Horia Brenciu nu are nicio problema in a se abate puțin de la codul bunelor maniere cateodata! Paparazii noștri l-au surprins pe artist in timpul unui meci de tenis, acolo unde s-a cam lasat purtat de „aburii” jocului.

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Nici regulile de circulație nu mai sunt ce au fost odata, lucru dovedit de soția lui Mirel Radoi. Blonda demonstreaza ca este o șoferița periculoasa, care nu ține cont de nimic, mai ales cand in joc sunt placerile sale vinovate.

- Goana dupa reduceri i-a facut pe oameni sa uite de COVID-19. Fara teama ca s-ar putea infecta, sute de oameni s-au inghesuit la cozi pentru fructe sau legume mai ieftine. S-a intamplat la Targoviste. loading...