Ioana Marcu pune mare preț pe frumusețe, dar nu și pe regulile de circulație. Cum a fost surprinsă iubita lui Ciprian Marica / PAPARAZZI

VIDEO Celebra melodie All I Want for Christmas Is You a revenit deja în topul Billboard Hot 100

Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei Mariah Carey a revenit deja în topul Billboard Hot 100, după ce a fost desemnată cel mai bun cântec de sărbători din toate timpurile, conform news.ro. Piesa… [citeste mai departe]