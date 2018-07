Stiri pe aceeasi tema

- Andra Tofan este singura absolventa de liceu din judetul Suceava care a obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2018. Ea a fost eleva a Colegiului National „Petru Rares” din municipiul Suceava, la specializarea matematica – informatica, bilingv germana. Pentru Andra, examenul de Bacalaureat nu a…

- Ziua de astazi, pentru unii dintre absolvenții claselor a 12-a, a ruinat speranțe, pentru alții in schimb a insemnat un vis devenit realitate! 104 elevi au reusit sa-și culeaga roadele trudei de pe bancile școlii și au obtinut medii de 10 la Bacalaureat.

- “E și deșteapta, și frumoasa!” Asta spune toata lumea despre Nicoleta Gurau care este singura eleva din Galati care a reusit sa ia 10 pe linie in prima sesiune de BAC 2018. Ea a absolvit Colegiului National “Vasile Alecsandri” din Galati. Nicoleta Gurau, singura eleva cu media 10 la Bacalaureat 2018,…

- Ioana Iris Roatiș se numește eleva care a reușit sa obțina singura medie de zece la Bac 2018 din Satu Mare. Absolventa a Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, Ioana a terminat liceul șefa de promoție. Ioana a obținut media zece la Bacalaureat. Iris a luat și premiul special la Olimpiada Naționala de…

- Nicoleta Gurau (19 ani) este absolventa a Colegiului National „Vasile Alecsandri“ din Galati si isi doreste sa devina jurnalista, pentru a ajuta Romania „sa se faca bine”. Acum doi ani, tanara a primit premiul de originalitate la concursul „Niciodata prea tanar pentru a te implica”, organizat de Ministerul…

- Iris Roatis, singura eleva din Satu Mare care a luat nota 10 la Bacalaureat 2018, a primit oferte de la patru universitati din strainatate. Ea a decis sa studieze matematica pura in Anglia si tinteste la o cariera in mediul universitar in afara tarii.

- Mihai David este unul dintre cei doi elevi care a obținut media 10 la Bacalaureat 2018 și a marturisit ca vrea sa devina informatician, la noi in țara. Elevul mai spune ca pregatirea pentru examenul maturitații s-a facut pe parcursul celor 12 ani de școala. David Mihai Alin a absolvit Colegiul Național…

- De mai mulți ani Colegiul Național Sfantul Sava se afla in fruntea topului celor mai bune licee din Romania, nota minima de admitere in 2017 a fost 9,90 iar la bacalaureat cea mai mica nota a fost 9,27. Pe...