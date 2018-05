Ioana Ignat lanseaza videoclipul piesei “De dragul iubirii”

Stiri pe aceeasi tema

- Black Eyed Peas a lansat videoclipul track-ului „Ring The Alarm pt. 1, pt. 2, pt. 3″. Noua piesa vine in completarea tabloului inceput in luna ianuarie cu „Street Livin'” si valorifica aceeasi directie, de manifest politic. La nivel semantic, „Ring The Alarm” trage un semnal de alarma pe teme precum…

- Toti banii obtinuti din descarcarea piesei sunt destinati renovarii sectiei de prematuri din cadrul Maternitatii Polizu din Bucuresti, din cadrul proiectului “Uncolored”! De dragul iubirii, Ioana Ignat si casa ei de discuri, MediaPro Music, doneaza toti banii obtinuti din descarcarea piesei de pe magazinele…

- Un bal caritabil intitulat ''#UnColored'' va fi organizat pe 11 mai, incepand cu ora 20,00, in Bucuresti, pentru strangerea fondurilor necesare renovarii Sectiei de prematuri din cadrul Maternitatii Polizu. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, balul va avea loc…

- Unul dintre cei mai fresh tineri artiști din industria muzicala de la noi, Lino Golden lanseaza videoclipul oficial al piesei „Fane Spoitoru” feat. Keed. Cu un sound aparte, care deja a devenit o amprenta a pieselor sale, noua melodie semnata de Lino Golden este una plina de energie. Lino Golden, Keed…

- Janelle Monae a lansat a patra piesa de pe urmatorul sau album, “Dirty computer” ce va fi lansat vinerea aceasta. Criticii au numit piesa unul dintre cele mai puternice piese despre puterea unei femei. Deși piesa nu a fost lansata inițial cu un videoclip, se pare ca Janelle Monae știe ce face și a pastrat...…

- Nu, nu e nevoie de multe cuvinte ca sa va spunem povestea noului single, pentru ca ea nu se spune, se simte. Lumea stie cum erau Dorian Popa si Ioana Ignat inainte, dar dupa ce s-au cautat, s-au gasit in noul single “Cand lumea e rea”. 2017 a fost un an senzational pentru cei doi artisti. Dupa piesa…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…