Ioana Ignat lanseaza un video inedit pentru piesa „O lume intreaga”

- Demi Lovato a revenit cu o piesa care pune in prim plan dragostea de sine si incredere in fortele proprii. Dupa mini-recitalul de la Grammy Awards si interpretarea live a imnului SUA de la editia 54-a Super Bowl, artista demonstreaza inca o data ca este mult mai puternica prin lansarea piesei „I Love…

- Ioana Ignat este in verva. Artista a lansat patru piese noi la inceput de an. „Tu nu meriti”, „Azi” sau colaborarea cu florianrus, „O lume intreaga” este cucerita instant de melodiile lansate de catre Ioana. Patru melodii in mai putin de doua luni, astazi a sosit momentul ca Ioana sa arate o noua piesa…

- Edward Sanda este unul dintre jurații din finala Eurovision Romania 2020 , selecția naționala. Artistul marturisește ca este foarte mandru de propunerea primita. Alaturi de Alin Oprea, Luminița Anghel, Crina Mardare,Andrei Tudor și Liana Stanciu, Edward va alege piesa finalista cu care Roxen vareprezenta…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- florianrus, autorul hitului recent „Strazile din Bucuresti”, colaboreaza cu Ioana Ignat, povestea de succes a ultimilor trei ani din muzica romaneasca, pentru piesa „Singura greseala”. “Singura greseala” este cel de-al treilea single extras de pe EP-ul de debut al lui florianrus – Strazile din Bucuresti,…

- 4Magic e o trupa de patru fete super-talentate din Bulgaria cu patru voci pe masura și este prima trupa care a caștigat “X Factor” Bulgaria, in sezonul al 5-lea. Imediat dupa remarcabila lor participare in cadrul show-ului, au și primit un contract pentru un album și impresariere de la cea mai mare…

- Deja Who, unul dintre cele mai promitatoare proiecte indie-electro-pop ale anului 2020, a carui voce este Ana Bancescu, pianista, cantareata de jazz, a cappella, muzica electronica si muzica clasica, lanseaza Kung Fu, o piesa menita sa “imblanzeasca bestia din fiecare ascultator”. Compusa pentru a aduce…

- Facand retrospectiva anului ce tocmai a trecut, putem afirma ca a fost unul productiv pentru Ioana Ignat. Frumoasa si talentata artista a cucerit topurile muzicale cu hitul “In palma ta”, a doua colaborare cu Edward Sanda si a lansat cinci melodii, pe langa numeroasele piese pe care le-a compus in studio…