- Fostul șef al Secției Neurologie a Spitalului Județean de Urgența Bistrița, dr. Kalman Schwarz, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Gabriel Lazany, managerul unitații spitalicești. „Cu mult regret ne luam ramas bun de la cel care a fost Dr. Kalman Schwarz, medic primar…

- O cunoscuta cantareața de la noi a plecat din Romania și a decis ca vrea sa-și inceapa o viața noua departe de familie și prieteni. Cu ce a ajuns sa se ocupe celebra solista de la noi? O cantareața a plecat din Romania. Cu ce se ocupa departe de meleaguri? Sylvia a fost in voga […] The post Cantareața…

- In urma cu 16 ani, Dan Spataru s-a stins din viața, iar de atunci, viața soției lui, Sidonia, s-a schimbat total. De ani de zile aceasta se lupta cu depresia, iar acum au aparut și probleme la coloana. Sida Spataru, fosta mare balerina, a stat mai mult in casa, in pandemie, iar cand lucrurile s-au mai…

- Fost fotbalist legendar al lui Dinamo și al echipei naționalei, Cornel Dinu a lamurit in fața lui Denise Rifai, in emisiunea „40 de intrebari”, un subiect sensibil: dependența de alcool. A fost sau n-a fost? Cornel Dinu, 72 de ani, a fost invitatul de marți, 29 iunie, al emisiunii „40 de intrebari cu…

- Antonia a atras atenția astazi cu un mesaj postat pe rețelele de socializare. Face referire la cei trei copii ai ei, dar in special la Maya. Fiica artistei locuiește in Italia alaturi de tatal ei, de Vincenzo Castellano. Cantareața in varsta de 32 de ani ii duce dorul fiicei Maya. In urma unui proces…

- Chiar daca au divorțat la inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei au sarbatorit implinirea a șapte ani de la nunta lor. Cei doi au postat pe rețelele de socializare mesaje emoționante, care arata ca deși nu mai formeaza un cuplu, continua sa se iubeasca. Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit…

- Cristina Spatar trece printr-o perioada dificila. Cantareața, in varsta de 48 de ani, și-a pierdut tatal. Cristina Spatar a facut tristul anunț postand pe pagina sa de Facebook o fotografie in care ea se afla langa sicriul parintelui ei. „Drum lin spre ingeri, tata. Acolo o vei reintalni pe ea…”, sunt…

- Florin Tanasescu – Bine ai revenit, Fiule! Te mai dor mainile, picioarele? Sufletul? – Sufletul? Ce-i ala? Nu inteleg! – Stii, azi ai revenit in Imparatia mea. Nu ma recunosti? Sunt… Stiu cine esti. Dar, vezi, unii oameni nu sunt dupa chipul si asemanarea Ta. Ce era sa fac? M-am adaptat. 40 de zile…