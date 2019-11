Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Grama a clacat! Vedeta a ajuns in pragul disperarii, dupa nastere! Atat de greu a fost pentru ea, incat a apelat la un pshiholog si a cerut ajutorul familiei! Celebra vloggerita spune totul despre momentele cumplite prin care a trecut.

- In urma cu doua zile, viața Ioanei Grama s-a schimbat radical. Celebra vloggerița și-a implinit cel mai mare vis, acela de a deveni mamica, iar fetița ei a implinit-o ca femeie și a facut-o sa cunoasca fericirea in cel mai profund sens.

- Copilotul elicopterului care a intervenit pentru salvarea fetitei disparute in comuna buzoiana Bisoca a participat la operatiune chiar de ziua lui. Maistrul militar principal Sorin Ion a implinit sambata 49 de ani.

- Ioana Grama este in culmea fericirii si nu mai are rabdare pana cand isi va strange fetita la piept. Frumoasa vloggerita urmeaza sa devina mama in aceasta toamna, pentru prima data, iar emotiile sunt imense atat pentru ea, cat si pentru sotul ei.

- 9 septembrie este data de incepere a primului semestru și se va incheia in 20 decembrie 2019, iar cel de-al doilea semestru va incepe in data de 13 ianuarie pana in data de 12 iunie 2020. Cursurile anului școlar 2019-2020 se vor dispune pe o durata de 35 de saptamani. Semestrul I se incheia odata cu…

