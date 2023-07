Stiri pe aceeasi tema

- Nicola și fostul ei soț, compozitorul Mihai Alexandru s-au intalnit la nunta fiului lor, Jonathan. Aceștia au ramas in relații bune, in urma divorțului, avand doi copii pe care i-au sprijinit necondiționat.

- Razvan Simion a deszvaluit detalii, in exclusivitate, despre nunta cu Daliana Raducan. Cei doi au stabilit deja data și sunt in pline pregatiri pentru marele eveniment. Ce detalii din culisele momentului a facut publice matinalul

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop implinesc in toamna doi ani de cand s-au cunoscut și ulterior au devenit unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Deși au relativ puțin timp de cand sunt impreuna, cei doi se cunosc foarte bine, se ințeleg din priviri și par ca se știu de o viața. In […] The…

- In urma cu fix o luna, Smiley impreuna cu frumoasa sa soție, Gina Pistol, și-au unit destinele și și-au jurat iubire veșnica. Credeați ca știți totul? Ei bine, Smiley a postat pe rețelele sale de socializare imagini nemaivazute cu fiica sa, micuța Josephine. Cum arata fiica lui Smiley și a Ginei Pistol?…

- Astazi a avut loc nunta regala a anului 2023. Prințul William și partenera lui de viața, Kate Middleton, au participat la marele eveniment. Ce au facut mirii in ziua casatoriei, in memoria Reginei Elisabeta a II-a.

- Dupa cum știți deja Diana Enache și Ionuț Vintu urmeaza sa devina parinți in cateva luni. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar fiica lui Adrin Enache și barbatul caruia ii va darui un copil anul acesta. Dupa ce v-am…

- Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment Continue reading Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment at Tabu.

- Intre timp, agresorul de origine albaneza este de negasit, dupa trei zile de la lovitura data. „Pana nu se soluționeaza cazul... sunt semne de intrebare. O sa ma consult cu colegii mei care se ocupa cu securitatea intregii afaceri și cu poliția și vedem impreuna la ce concluzii ajungem. Paza suplimentata?…