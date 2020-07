Stiri pe aceeasi tema

- Dwayne Johnson și Jennifer Lopez sunt cel mai bine platiți actori in 2020, potrivit clasamentului Forbes, publicat recent de prestigioasa revista. Publicația a luat in considerare veniturile lor din iunie 2019 pana in mai 2020. Clasamentul arata sumele inainte de a fi impozitate. Anul acesta, toți cei…

- Jennifer Lopez s-a folosit de Instagram pentru a se lauda cu abdomenul ei tonifiat, insa fanii au ramas șocați cand au marit poza. Artista de 50 de ani vrut sa-și impresioneze admiratorii cu corpul ei perfect lucrat la sala, dar a reușit sa provoace un val de reacții și teorii. Vezi aceasta postare…

- Superba Andreea Ibacka a lansat pe contul ei de Instagram seria de carantina „Un pont de frumusețe pe zi”, prin care ofera sfaturi și trucuri de beauty pentru orice femeie de orice varsta. In primul „episod”, soția carismaticului Cabral ne-a dezvaluit rețeta gomajului „economic” pentru fața și corp.…