Ioana Ginghina se pregatește de nunta cu iubitul sau, Cristi Pitulice. Actrița a marturisit ca evenimentul, care ar putea avea loc in toamna acestui an, va fi unul restrans. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine, Ioana Ginghina a marturisit ca este posibil sa se marite in aceasta toamna. Actrița și iubitul ei, Cristi Pitulice, nu-și doresc un eveniment cu mare fast, ci unul restrans, la care sa participe doar oamenii apropiați. „E prima nunta la care nu ma gandesc la forma, ci la fond. O sa fie o nunta cu cativa prieteni in jurul nostru, cu familia si cam atat”, a spus Ioana Ginghina.…