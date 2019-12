Stiri pe aceeasi tema

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Radhu: Este o perioada frumoasa! Insa cea mai frumoasa perioada din an, pentru mine, este vara! 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Radhu: Cel mai frumos cadou primit a fost o piesa muzicala! De la Virgil Popescu si Oana Sirbu!…

- Ziarul Unirea FOTO. Campania „Cozonacul de Craciun”, initiata de Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic Teius, a ajuns la final. Pachetele-cadou au adus bucurie pe chipul copiilor beneficiari Campania initiata de Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic Teius – „Cozonacul de Craciun” – a ajuns la…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Denisa Moga: Sarbatorile de iarna reprezinta pentru mine cea mai speciala perioada a anului. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Denisa Moga: Cel mai frumos cadou primit este familia mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit?…

- DJ Wanda a primit cadou o vacanta la Miami si New York 2019 a fost pentru DJ Wanda cel mai frumos an de pana acum si se incheie in aceeasi nota de fericire. Chiar daca mai sunt cateva zile pana la Sarbatori, Mos Craciun a vizitat-o deja pe DJ Wanda si nu a venit cu desaga goala, ci cu o vacanta de doua…

- Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul autohton. Cei doi sunt de nedespartit atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi, fapt pentru care frumoasa artista a simtit o schimbare majora cand iubitul ei a decis sa participe la Asia Express. Recent, cantareata…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Alessio, caci despre el este vorba, a implinit pe 29 noiembrie frumoasa varsta de 29 de ani pe care și-a sarbatorit-o departe de țara, tocmai in Italia, dar aproape de familie, cei dragi lui locuiesc de ani buni acolo. Cantarețul de muzica de petrecere a primit cadou de la parinții lui un ceas Rolex…

- DJ Wanda este in culmea fericirii! Aceasta de poate declara o femeie multumita, deoarece ii merge bine atat pe plan profesional, cat si pe cel sentimental. De cand si-a gasit marea iubire, vedeta este mereu cu zambetul pe buze. Si are si de ce! Recent, frumoasa bruneta le-a impartasit fanilor o veste…