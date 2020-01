Stiri pe aceeasi tema

- Politistul a incercat sa ajute doi copii care isi duceau viata intr-un container, la Brasov, in conditii cumplite. Intre timp, situatia a luat o intorsatura neasteptata, care i-a lasat un gust amar. "In data de 14.12.2019, impresionat de situația unei familii care locuia intr-un container,…

- Marian Vasile, care și-a dat demisia recent din PNL Timiș și, implicit, din cea de consilier județean, iar apoi s-a inscris in PLUS, a comentat, pe Facebook, trimiterea in judecata pentru abuz in serviciu a primarului Robu in dosarul retrocedarilor ilegale. Astfel, Marian Vasile susține ca Nicolae Robu…

- Dupa ce a lansat videoclipul piesei „Put It All On Me”, Ed Sheeran a decis ca trebuie sa ia o pauza de la viața muzicala. Intr-o postare pe Facebook, Ed Sheeran anunța ca pentru o perioada se va retrage din viața publica pentru a putea trai lucruri despre care, apoi, sa inceapa sa cante: Turneul...…