Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot din Tunisia, ii inspira frica.…

- Coreea de Nord a anuntat luni ca doreste sa aiba intalniri de lucru la sfarsitul lui septembrie cu SUA, in contextul in care negocierile intre cele doua parti privind denuclearizarea peninsulei au ajuns intr-un punct mort, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vrem sa ne aflam fata in fata cu…