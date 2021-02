Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Dragoș Bucur (43 de ani) a facut in mediul online un anunț care a starnit in rindul opiniei publice un val de controverse. Prezentatorul emisiunii “Visuri la cheie” a postat pe pagina a sa de Facebook un mesaj in care spune ca nu se vaccineaza impotriva noului coronavirus și nici nu poarta masca…

- Vești ingrijoratoare despre Ion Dichiseanu. Starea de sanatate a actorului se agraveaza. In prezent, se afla internat pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București, la nici o luna dupa ce fusese externat. Cu mai multe amanunte despre situație a venit fiica celebritații, Ioana Dichiseanu.…

- Ioana Dichiseanu, fiica lui Ion Dichiseanu, a publicat luni un mesaj pe contul ei de Facebook in care anunta ca actorul in varsta de 87 de ani se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie „facuta gresit” la o clinica privata, anunța news.ro. „Este adevarat ca tata trece din…

- Ioana Dichiseanu, fiica actorului Ion Dichiseanu, a publicat luni un mesaj pe contul ei de Facebook in care anunta ca actorul in varsta de 87 de ani se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie „facuta gresit” la o clinica privata.

- La inceputul acestui an, Ion Dichiseanu a ajuns de urgența la spital, din cauza unei infecții, insa din fericire, actorul se simte bine acum și se afla sub supravegherea medicala. Fiica acestuia, Ioana, a vorbit despre tatal ei și despre perioada prin care trece. „Este bine, este sub o supraveghere…

- Timp de 2 saptamani, Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Actorul a suferit o pneumonie severa. Pentru Vorbește Lumea, fiica lui Ioana (33 de ani) a facut mai multe declarații despre cum a contractat infecția. Ioana Dichiseanu, despre starea de sanatatea…

- Actorii Anca Pandrea și Iurie Darie au format unul dintre cele mai indragite cupluri din lumea teatrului și a filmului romanesc. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 26 de ani, pana cand moartea i-a desparțit. Dupa o lunga suferința, Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie 2012, la varsta…

- Fiul Elenei Gheorghe a implinit 9 ani, iar cu aceasta ocazie, artista a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, in care a dezvaluit ca pana sa il aduca pe lume, medicii nu ii dadeau șanse sa dedina mama, fara tratamente speciale. „La mulți ani, suflet bland și bun! Astazi la ora aceasta veneai pe…