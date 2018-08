Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 8 aug /Agerpres/ - Presedintele Institutului Sportiv Roman (ISR), Adrian Socaciu, a solicitat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, demisia de urgenta a ministrului Tineretului si Sportului, Ioana Bran. "Adrian Socaciu, presedintele Institutului Sportiv Roman,…

- Canotorii romani medialiați la Europene au ironizat-o pe Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului”, care a declarat ca sportivii „au nevoie de dieta”, potrivit stiri.tvr.ro. Ministrul a facut aceasta declarație neinspirata dupa ce i s-a spus ca diurna unui sportiv este de 25 de lei.

- Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului, a comentat mesajul anti-PSD, prezentat sub forma unui numar de inmatriculare, susținand ca nu e normal ca mamele sa vada astfel de mesaje pe strazi. „Este mult prea urat ce se intampla. Nu este normal ca o mama sa se plimbe pe strada și sa vada…

- Ce crede ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, despre diurna mica a sportivilor. Intrebata, in conferinta de bilant, ce parere are de suma alocata pentru hrana la lotul de canoe – 25 de lei pe zi, demnitarul a dat de inteles ca nu-i asa o problema. ”Poate ca nu reusesti de acesti 25 de lei…

- „Tinerii sahisti romani care au obtinut medalii la Campionatul European pe echipe de juniori sunt un model pentru generatia lor”, a declarat ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran. „Felicit jucatorii participanti la Europenele de juniori din Germania pentru performantele remarcabile obtinute.…

- Colaborarea moldo-romana in domeniul tineret și sport s-ar putea intensifica. Ministrul roman al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, s-a aflat intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 6-8 iunie. Dansa a subliniat necesitatea stabilirii unui cadru legal privind colaborarea in domeniul…

- Simona Halep viseaza la o medalie olimpica: ”Este ceva deosebit sa joci pentru tara ta”. Simona Halep a revenit, luni, in Romania, dupa succesul de la Roland Garros, primul turneu de Mare Șlem din cariera. Liderul WTA a declarat ca vrea sa participe la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, de unde spera…