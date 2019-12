Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mulți parinți așteapta ca cei mici sa treaca de 7-8 ani pana sa le faca cunoștința cu sporturile extreme, soții Ducu Ion și Ioana Blaj nu considera varsta o problema. Cei doi iși incurajeaza baieții la tot soiul de activitați, de la motociclism pana la schiat. Ioana Blaj și Ducu Ion sunt…

- Copiii devin din ce in ce mai sedentari, iar lipsa mișcarii favorizeaza obezitatea infantila. Afla care sunt principalele sporturi potrivite pentru copii pana in 7 ani și cum ii vor ajuta pe cei mici sa evite problemele de sanatate și sa aiba mai multa incredere in ei.

- Ioana Blaj, actrița care-i da viața Irinei in serialul “Sacrificiul” de la Antena 1, și-a schimbat traseul profesional brusc, la 21 de ani. Pierduse deja doi ani din viața la o facultate care nu-i placea și la care daduse admitere ca sa le faca pe plac parinților. Ioana a fost orientata de familie catre…

- Reporterii GSP au mers langa Pitești, acasa la Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancai Andreescu. Argeșeanul de 46 de ani pariaza ca-n maximum doi ani canadianca cu origini romane va ajunge numarul 1 mondial. „Eu va zic o chestie: din 10 meciuri directe intre Halep și Andreescu, punandu-l și…

- O tanara de 36 de ani din Bacau a fost ucisa, in aceasta dimineata, de iubitul ei de 29 de ani. Crima oribila a avut loc in timp ce copiii femeii - de 4 si 5 ani - dormeau potrivit observator.tv Ies la iveala detalii teribile in cazul femeii ucise in apartamentul ei din Bacau.…

- La doar 23 de ani, Liliana a parcurs sute de kilometri si nu cu o masina de fite, ci cu o ....motocicleta. Liliana Ilie, din Targu-Jiu, afirma ca nu ar putea trai fara sporturi extreme chiar daca pasiunea sa este costisitoare. Liliana face parte dint...

- Ioana Blaj a intrat oficial, pe 13 septembrie, in familia Ion, cand ea și Ducu au ajuns la starea civila, dupa 6 ani de relație și doi baieți - Filip, 5 ani, și Tudor, 2 ani. Evenimentul a fost doar o formalitate, intrucat actrița a fost primita cu brațele deschise de socri, care au indragit-o din prima…

- Nonconformista, fara strop de machiaj si extrem de naturala, cind vine vorba de dragoste si frumusete! Ei bine, pentru prima data, celebra Maia Morgenstern si-a deschis sufletul si a vorbit despre cel care i-a fost partener de viata si care, acum ii este partener in serialul fenomen, "Sacrificiul"!