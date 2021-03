Stiri pe aceeasi tema

- Motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti, in urma careia Ioana Basescu a fost condamnata la 5 ani de inchisoare iar Elena Udrea a primit 8 ani, include stenograma unei discuții aprinse pe care fiica președintelui Basescu a avut-o cu fostul ei iubit Mario Giovanni Francesco pe tema justificarii banilor…

