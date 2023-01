Stiri pe aceeasi tema

- Fosta europarlamentara a trecut de cealalta parte a baricadei și are un nou loc de munca. Fiica cea mica a lui Traian Basescu viseaza la o noua cariera și a inceput sa o contureze, cu pași mici.

- Fosta europarlamentar Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redacție de știri din Romania. Sursele Ziare.com arata ca fiica fostului președinte Traian Basescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presa deținut de Adrian Sir ...

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Cand ești fiul lui Mirel Radoi iți permiți sa-ți plimbi iubita numai in mașini de lux. Spunem asta, pentru ca in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui, dar nu l-au surprins singur, ci in compania iubitei. Iata ce bolid de lux a scos…

- Fiul fostului președinte din Mozambic a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru un proiect legat de pescuit care a provocat o criza economica in țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cine o ajuta pe Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Romania atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Donald Trump a fost socru mic in acest weekend. Fiica fostului președinte american a spus „da”, casatorindu-se cu alesul inimii sale. Unde a avut loc nunta, dar și cum a aratat Tiffany in rochia de mireasa.

- Donald Trump a fost socru mic in weekend, in toiul alegerilor din SUA. Fiica sa cea mica, Tiffany, de 29 de ani, i-a spus „Da!” miliardarului Michael Boulos, intr-un cadru de vis din Florida, sambata seara. Marele eveniment a avut loc la aproape doi ani de la logodna ei cu proaspatul soț. Tiffany a…