- Dezvaluirile despre familia Ceaușescu au fost facute de catre un apropoat al cuplului dictatorial. Valentin și Zoia nu ar fi fost copiii biologici ai lui Nicolae Ceaușescu, iar liderul comunist a luat o decizie surprinzatoare in ceea ce-i privește pe aceștia. Sunt detalii neștiute și care ies la suprafața…

- La Judecatoria Pitesti va incepe in luna noiembrie un proces in care Andrei Ionescu, un barbat din Pitesti, va fi judecat pentru ultraj, dupa ce a amenintat cu moartea si injurat patru politisti timp de aproape doua ore, iar pe un agent l-a batut chiar in masina de politie.

- Doua femei, una in varsta de 39 de ani si una de 37 de ani, au fost protagonistele unui incident socant, practic o bataie in strada.Bomboana pe coliva este ca cele doua s-au incaierat in fata Scolii Gimnaziale Iaslovat, unde venisera sa isi ia copiii de la cursuri. Scarmaneala din strada nu putea ...

- Doi frati din comuna argeseana Merisani au fost arestati la sfarsitul lunii iunie dupa ce au omorat un om in bataie in trafic. Ulterior, parintii si fratele acestora au fost trimisi in judecata in acelasi dosar, dupa ce au amenintat si injurat parintii baiatului care este martor ocular in dosarul crimei.

- Moartea violenta a fetiței de 11 ani din Gura Șuții, eleva in clasa a V-a are efecte puternice asupra parinților și elevilor din comuna. Parinții se tem sa iși lase elevii singuri la școala, iar mulții dintre copii sunt consiliați de catre psihologi.

- Maistrul de vanatoare de la Ocolul Silvic Borca, Mihai Bostan, cel care, anul trecut, s-a impușcat singur in picior (textul poate fi recitit aici ) a fost protagonistul altei povești, despre care exista doua variante. Varianta lui, confirmata de purtatorul de cuvant al Direcției Silvice Neamț, este…

- Doi copii au fost amenințați in Parcul Tineretului din Capitala de un barbat inarmat cu doua cuțite. Barbatul in varsta de 64 de ani, din București, a amenințat doi copii in varsta de 10, și respectiv 13 ani. Acesta i-a urmarit pe aleile parcului și a alergat dupa ei cand aceștia au incercat sa fuga…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara rapita de Gheorghe Dinca, a dezvaluit ca toata campania pe care a facut-o in ultima luna l-a costat foarte mult. Mai exact, a inceput sa primeasca chiar amenințari adresate familiei sale.