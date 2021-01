Stiri pe aceeasi tema

- Inca o vedeta din showbiz-ul romanesc urmeaza sa devina mamica. Este vorba despre interpeta de muzica populara Angela Rusu. Artista, in varsta de 46 de ani, este insarcinata in patru luni și jumatate și urmeaza sa nasca o fetița in luna mai. Angela Rusu, care mai are doua fiice mari, Laria (25 de ani)…

- Un baiat de 11 ani din Marea Britanie nu a putut sa mearga bine timp de doua luni din cauza unui simptom foarte rar al coronavirusului. Este vorba despre „degetul Covid”, simptom care se manifesta prin inflamații și mancarimi puternice ale degetelor de la picioare. Copilul, pe nume Joshua Male din Somerset,…

- Un transplant de ficat a avut loc in seara de ajun la Spitalul Clinic Sf. Maria, anunța un comunicat, relateaza Mediafax. „In periplul sau, Moș Craciun a vizitat și Spitalul Clinic Sf. Maria, aducand in dar un ficat care a fost imediat transplantat unui pacient aflat in stare grava. Prof.…

- Ministerul Sanatații (MS) anunța finalizarea distribuției dozelor de vaccin gripal achiziționate pentru derularea campaniei de vaccinare antigripala din sezonul 2020-2021. Ultimele 540.000 doze de vaccin gripal vor ajunge in aceste zile la direcțiile de sanatate publica și, mai apoi, in cabinetele medicilor…

- Medicii unui spital din Italia au realizat o operație de cancer la maduva spinarii pentru un baiat de 10 ani, intr-un mod cu totul aparte. Intervenția chirurgicala a avut loc in timp ce un pianist cinta la pian chiar in sala in care se desfașura intervenția extrem de complicata. Operatia a avut loc…

- Vineri, 13 noiembrie, indragita actrița Draga Olteanu Matei (87 de ani) a fost transferata de la Spitalul din Piatra Neamț la UPU al Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Aflata in stare grava, actrița a comunicat cu echipa medicala, a dat date despre istoricul…