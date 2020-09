Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița va inființa o “casa a pensionarului”, spune IoanTurc, candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița. (PE) ”Primaria Bistrița va inființa o “casa a pensionarului”, o structura care sa poata prelua sesizarile sau plangerile cetațenilor ieșiți la pensie,…

- Ioan Turc, candidatul Alianței PNL-USR-Plus la Primaria Bistrița, spune ca multe afaceri lucrative din municipiu sufera din cauza lipse din cauza lipsei forței de munca specializate. Astfel, acesta intenționeaza sa inființeze un centru de calificare in meserii, unde orice bistrițean va avea acces. „Nu…

- Gabriela Szabo – marea campioana olimpica și mondiala – este alaturi de bistrițeni și susține Alianța pentru Bistrița-Nasaud. Gabriela Szabo a anunțat ca ii susține pe Emil Radu Moldovan și Cristian Marius Niculae – candidații Alianței pentru Bistrița-Nasaud la funcțiile de președinte al Consiliului…

- Municipiul Bistrița este campion la reabilitarea termica a blocurilor, susține viceprimarul Cristian Niculae și candidatul Alianței pentru Bistrița-Nasaud la un mandat de primar al orașului. ”Cu 130 de blocuri anvelopate termic in cele doua exerciții financiare europene, Bistrița este pe primele locuri…

- Candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, propune ca dezvoltarea imobiliara a orașului sa se realizeze in zona Cocoș și nu in zona Livezi, propusa de actuala administrație. Pentru zona Livezi, liberalul Ioan Turc are alte planuri. (PE) ”In urma cu mai…

- Comunicarea cu cetațenii reprezinta o componenta esențiala a programului electoral al candidatului Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, motiv pentru care liberalul și-a propus sa ajunga in cat mai multe zone ale orașului. Recent, Ioan Turc i-a vizitat pe angajații…

- Candidatul PNL, Emil Boc, se bucura de o popularitate enorma în rândul clujenilor, aflându-se deja la al patrulea mandat de edil. Direcția buna în care a luat-o Clujul dupa epoca Gheorghe Funar (1992-2004) este cheia succesului pentru fostul…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a anunțat ca a solicitat Ministerului Muncii sa faca o monitorizare a managementului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Bistrița-Nasaud și sa ia masuri urgente, dupa ce instituția nu a notificat autoritațile județene cu privire la faptul…