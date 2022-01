Ioan Talpeș, informații explozive. Revine România în sfera Estului? Negocierile de culise ale intrării României în NATO „Romania a venit pe un traiect in care nu eram doriți și așteptați in Uniunea Europeana. Nimeni nu gandea ca noi vom face parte din acest proeict european. Exista ideea ca Romania, Bulgaria și Serbia vor fac parte din acea repolarizare a Estului, pe care nu voia nimeni s-o deranjeze. Adica, eram in sfera de influența a Estului. S-a intamplat din 1990 pana prin anul 2000. Exista o noua repolarizare, nu cred ca vom fi predați Rusiei. Suntem prea mici in acest joc. Nu prea mai avem ce ceda. Pamantul romanesc e vandut, pe Transilvania și Banat este pe zona Olanda-Austria, iar Muntenia este pe zona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

