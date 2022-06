Stiri pe aceeasi tema

- Descentralizarea proiectelor de infrastructura rutiera continua, a anuntat joi, 26 mai, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. CNAIR a semnat cu reprezentantii autoritatilor locale din Calarasi si Slobozia mai multe protocoale de colaborare.

- Primele grinzi ale sectiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marti, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat sa s-au finalizat reparațiile la stația de cale ferata Vicșani, la granița cu Ucraina. Sorin Grindeanu a spus ca in momentul de fața sunt operaționale inca 5 linii de cale ferata, dintre care 3 linii cu ecartament larg și doua linii de cale ferata…

- Deputatul USR de Timiș Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a anunțat ca actualul ministru de la Transporturi, Sorin Grindeanu, deputat PSD de Timis, a anulat licitația pentru proiectarea autostrazii A 6 Craiova – Lugoj. La finalul lunii februarie, Grindeanu nu mai vorbea de o autostrada…

- Demersurile vor fi reluare dupa ce Guvernul va modifica, saptamana viitoare, legislația pentru achizițiile publice astfel incat sa fie scurtate termenele. Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat ca astfel se diminueaza riscul ca fondurile din PNRR pentru acest tronson lipsa al Autostrazii…

- Cand Primaria Timisoara si CFR-ul nu se pun de acord cum ar trebui sa arate Gara de Nord, lucrarile de reabilitare vor mai intarzia. Mult. Aflat la Timisoara, ieri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu asteapta schimbarea legislatiei in domeniul licitatiilor publice, aceasta avand si rolul de…

- Indicatorii tronsonului Bacau – Pașcani al Autostrazii „Moldovei” A7 au fost avizați de catre Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Sectorul de autostrada cuprins intre Bacau și Pașcani ar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.