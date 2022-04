Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca coaliția de guvernare vine in timp real și eficient cu masuri care anticipeaza anumite blocaje viitoare, referindu-se la pachetul cu masuri de sprijin pentru romani.

- Liderii coalitiei de guvernare urmeaza sa prezinte, luni, pachetul de masuri economice si sociale ce urmeaza sa fie luate in contextul valului de scumpiri din ultima perioada. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat saptamana trecuta ca masurile economice si sociale cuprinse in pachetul “Sprijin…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca Programul Național de Investiții „Anghel Saligny" a fost deblocat doar dupa ce doi lideri ai PNL, Florin Cițu și Dan Vilceanu, au plecat din funcțiile pe care le aveau in acest partid. Ioan Stan a spus ca PSD s-a dovedit ...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului condus de Nicolae Ciuca, Dan Carbunaru, a anuntat marți, 5 aprilie, ca in sedinta de coaliție de la Palatul Victoria s-a analizat forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pentru protejarea populației, iar liderii coalitiei de guvernare vor prezenta…

- Reuniune a coalitiei de guvernare pentru discutarea unor masuri sociale Foto arhiva Coaliția de guvernare se reunește mâine pentru a discuta despre o serie de masuri sociale în sprijinul populației vulnerabile, dar și unele economice precum majorarea valorii tichetelor de masa.…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca social democrații și-au atins principalele obiective pe care le-a urmarit in privința reglementarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Ioan Stan a declarat ca in forma finala a ordonanței de urgența convenita in coaliția de ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat propunerile social-democraților cu privire la prețurile la energie vor fi implementate in beneficiul tuturor consumatorilor din Romania. Ioan Stan a precizat ca PSD a intrat la guvernare pentru a oferi soluții romanilor și nu pentru a ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca social-democrații nu pot accepta,sub nici o forma, ca pensiile romanilor sa fie afectate din cauza negocierilor nereușite ale fostului ministru Cristian Ghinea de la USR, referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliența. Ioan ...