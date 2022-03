Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptate in sedinta de vineri a Executivului. „Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Convorbire Iohannis – Zelenski: ”Vom avea grija de toți cetațenii ucraineni care ajung in Romania” Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica seara, pe contul sau de Twitter, ca a avut o convorbire cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. „Tocmai am avut o convorbire cu președintele Zelenski. L-am…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca, in contextul razboiului ruso-ucrainean, PSD este determinat sa protejeze populația și economia Romaniei de creșterea uriașa a prețurilor la energie și de crizele economico-sociale generate de aceasta situație. Ioan Stan a aratat ca avand…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat propunerile social-democraților cu privire la prețurile la energie vor fi implementate in beneficiul tuturor consumatorilor din Romania. Ioan Stan a precizat ca PSD a intrat la guvernare pentru a oferi soluții romanilor și nu pentru a ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca social-democrații nu pot accepta,sub nici o forma, ca pensiile romanilor sa fie afectate din cauza negocierilor nereușite ale fostului ministru Cristian Ghinea de la USR, referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliența. Ioan ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca aplicarea noilor plafoane și compensari pentru facturile la energie și gaz doar pentru lunile februarie și martie ale acestui an nu reprezinta o soluție perfecta, insa asigura un sprijin consumatorilor. Ioan Stan a ținut sa precizeze ca ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca social-democrații considera ca inoportuna și nu vor susține inițiativa ministrului Justiției prin care se dorește creșterea cu 30% atat a salariilor, cat și a pensiilor speciale ale magistraților, in condițiile in care majoritatea ...