Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata, luni, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, depusa de 56 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat marti. Initial, motiunea simpla, intitulata intitulata „Marius Budai – ministrul salvarii pensiilor…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- „Pensiile speciale nu trebuie sa fie mai mari decat salariul in plata, astfel incat sa nu mai existe inechitati in sistem". Este concluzia la care au ajuns expertii Bancii Mondiale, intr-un raport cu mai multe recomandari, transmis autoritatilor romane. Recent, un avertisment privind reforma pensiilor…

- Impozit progresiv pe pensii speciale, schimbarea modului de indexare a pensiilor magistratilor si modificari legislative, renuntarea la pensiile date angajatilor din aviatia civila nou intrati, printre recomandarile Bancii Mondiale pentru autoritatile romane. Expertii Bancii Mondiale, consultati de…

- Expertii Bancii Mondiale, consultati de autoritatile romane pe subiectul asa-numitelor pensii speciale, formuleaza o serie de recomandari cu privire la reducerea inechitatilor din sistemul romanesc de pensii. Una dintre acestea face referire la introducerea unui impozit progresiv asupra suplimentului…

- Marcel Ciolacu a declarat ca a fost informat de ministrul Budai despre faptul ca urmeaza sa vina un raport al Bancii Mondiale referitor la pensiile speciale, precizand ca așteapta o informare cu privire la acest proiect de lege din partea Guvernului.

- Dupa ce ani de zile au tergiversat modificarea legilor care reglementeaza pensiile speciale, in sfarșit, guvernanții noștri au facut un prim pas concret in acest sens. Ministerul Muncii a finalizat proiectul de Lege privind reforma pensiilor de serviciu care va schimba modul de calcul al acestora, dar…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Digi 24 , ca proiectul de lege referitor la pensiile speciale a fost prezentat de ministrul Muncii la Bruxelles și ca in acesta vor fi niște „modificari” pentru a indeplini PNRR. „Veți vedea actul normativ. Va fi unul corect, predictibil. Sunt niște praguri.…