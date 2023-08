Ioan Popa: Flavius Stoican este persoana potrivită pentru CSM Reșița! REȘIȚA – Primarul Ioan Popa are mare incredere Flavius Stoican și crede ca acest antrenor este cel mai potrivit pentru CSM Reșița in acest moment! „Vreau sa profit de ocazie și de acest moment și sa-i mulțumesc lui Flavius Stoican ca a acceptat sa vina alaturi de noi in acest inceput de campionat. Au trecut trei etape și pot spune ca am inceput destul de poticnit, chiar daca ceea ce s-a intamplat in cantonamentul din Slovenia a fost foarte incurajator pentru mine. Am invins doua echipe de Liga 2 și una de Liga 1 in partidele din Slovenia și am facut egal cu echipa lui Cosmin Olaroiu. Aceste lucruri… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

