Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Pintea a preluat, incepand de astazi, 15 februarie 2020, conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat de Consiliul de Administratie, director general interimar. Oana Branzan, purtatorul de cuvant al companiei informeaza ca, la data de 13 februarie 2020, Consiliul de Administratie…

- Ioan Pintea a preluat conducerea CFR SA, acesta fiind desemnat director general interimar de catre Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Cai Ferate pentru un mandat de patru luni, informeaza un c...

- Ioan Pintea a preluat sambata conducerea CFR SA, acesta fiind desemnat director general interimar de catre Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Cai Ferate pentru un mandat de patru luni, informeaza un comunicat al operatorului feroviar remis Agerpres. Pintea il inlocuieste la sefia…

- Șeful Regionalei CF Brașov, Ioan Pintea, originar din Ocna Mureș, este incepand de azi dimineața noul director general al CFR SA, in locul lui Marius Chiper. Ședința Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA in care a fost decisa numirea lui Ioan Pintea in funcția de director…

- Ziarul Unirea CFR SA va fi condusa de un om din ALBA: Cine este noul director general al companiei Șeful Regionalei CF Brașov, Ioan Pintea, originar din Ocna Mureș, județul Alba, este incepand de joi dimineața noul director general al CFR SA, in locul lui Marius Chiper. Ședința Consiliului de Administrație…

- Ioan Pintea va fi directorul CFR SA incepand din 15 februarie. Mandatul lui Marius Chiper, in functie din octombrie anul trecut, expira vineri.Ioan Pintea va prelua conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat, joi, de Consiliul de Administratie, director general interimar…

- Sebastian-Iacob Moga va prelua vineri, 10 ianuarie, sefia Companiei Nationale "Loteria Romana", dupa ce Consiliul de Administratie a decis in sedinta de joi numirea acestuia in functia de director general, informeaza institutia. Moga il va inlocui pe Alexandru Mircea Croitoru, care a fost numit in aceasta…

- Consiliul de Administratie al CFR Marfa l-a numit in functia de director general provizoriu pe Traian Preoteasa, fost director general adjunct tehnic al Companiei Nationale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, a anuntat societatea intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES. Preoteasa il…