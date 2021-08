Ioan Ovidiu Sabău, impresionat de Claudiu Petrila. Unde îl vede jucând pe tânărul jucător Fostul mare internațional român a avut doar cuvinte de lauda la adresa tânarului fotbalist de la CFR Cluj. Petrila este deja în vizorul mai multor echipe importante din Europa și este așteptat sa plece pe o suma importanta de bani în urmatoarea perioada.



&"E un jucator tânar și nu m-aș mulțumi cu doua milioane de euro. Este un jucator cu mult potențial care poate sa creasca. Ma aștept sa îl vedem la echipa naționala chiar și la aceasta vârsta. E un jucator atât de rapid cu mingea la picior, cu multa personalitate și lipsit de timiditate.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

