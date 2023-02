Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul echipei Universitatea Cluj, considera ca este cea mai neagra seara din cariera sa de tehnician. U Cluj a pierdut vineri seara, scor 0-5, meciul de la Craiova, cu FCU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La 12 ore de la finalul meciului cu Rapid, scor 0-0, U Cluj a disputat un joc amical. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau au trecut cu 8-0 de Ocna Mureș, ocupanta ultimului loc a Seriei 9 din Liga 3. Golurile lui U Cluj au fost marcate de Romario Pires ('28), Adrian Balan - „dubla” ('40, '80), Ze Gomes -…

- Ioan Ovidiu Sabau, 54 de ani, e favorit sa revina pe banca lui U Cluj, pe care a antrenat-o ultima oara in 2003. U Cluj incheie 2022 așa cum a trait intregul an. Sinusoidal, la limite extreme. Ramași fara antrenor, Eugen Neagoe acceptand propunerea celor de la CSU Craiova, ardelenii trebuie sa se puna…

- Petrolul și-a aflat ”coordonatele” finalului de an 2022, Liga Profesionista de Fotbal anunțand programul ultimelor etape. Astfel, petroliștii vor lua vacanța duminica, 18 decembrie, dupa partida cu CSU Craiova (a lui Mititelu), programata de la orele 14,30. Galben-albaștrii vor mai juca in noiembrie…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova are parte de un start de sezon extrem de dificil in Divizia A1. Dupa ce a pierdut primele doua partide, cu Targoviste (1-3) si Rapid (1-3), gruparea din Banie da in runda a treia peste o alta formatie importanta din campionatul romanesc, Voluntari. „Fetele se pot…

- FCU Craiova nu a reușit sa obțina nimic din deplasarea de luni seara, de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu, contra campioanei CFR Cluj, ultima din cadrul etapei a 17-a din Superliga. Ardelenii s-au impus cu 3-1, la capatul unui joc controlat și cu destule ocazii frumoase de ambele parți. Gazdele…