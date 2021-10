Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de fotbalul românesc: „Conducerea se bagă peste tine mereu, deși nu au jucat fotbal niciodată” Sabau este omul care a pus o temelie serioasa la noul proiect al Universitații Cluj, dar a recunoscut ca nu se mai regazește în noile idei din fotbalul românesc. Legenda lui &"U&" s-a plâns de influența prea mare din partea conducatorilor de club și obiectivele care se schimba din mers. &"La început îți spun toți ca ai mâna liber, dar la un moment dat se baga peste tine și simți cum ești dat la o parte. Tu începi sa fii nemulțumit de situație și pare ca tu ai o problema, dar tot ce vrei este sa fii lasat sa îți faci treaba.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

