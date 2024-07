Ieșirea din penitenciar a fost aprobata de judecatorii din Ploiești, dupa ce acesta fusese mutat in penitenciarul din Prahova. Omul de afaceri care a condus ani la rand topul bogaților din Romania a fost reprezentat in sala de judecata de un avocat din oficiu.Eliberarea condiționata a lui Ioan Niculae a venit dupa ce a incercat de trei ori sa iasa din inchisoare in timp ce era incarcerat la Poarta Alba. Cererile omului de afaceri au fost respinse de judecatorii de la Constanța pe banda rulanta, dupa fiecare contestație depusa de Direcția Naționala Anticorupție. La 4 luni de la eliberare, omul…