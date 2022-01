Stiri pe aceeasi tema

Ioan Niculae (67 de ani), patronul Astrei (Liga 2), ramane in inchisoare. Cererea lui de liberare condiționata a fost respinsa azi. Incercarat in urma cu 11 luni, pe 18 februarie, omul de afaceri nu va fi eliberat condiționat, dupa cum a decis Tribunalul Constanța.

- Cererea omului de afaceri Ioan Niculae privind eliberarea conditionata din Penitenciarul Poarta Alba, unde a executat 11 luni din pedepsa de cinci ani primita in dosarul „Interagro", a fost respinsa, marți, de judecatorii de la Tribunalul Constanța.In Hotararea 56/2022, Tribunalul Constanța a desființat…

- Omul de afaceri Ioan Niculae ramane in penitenciar dupa ce Tribunalul Constanta i-a respins, marti, cererea de liberare conditionata, iar decizia este definitiva. In urma cu doua luni, Judecatoria Medgidia admisese cererea sa, dar decizia a fost atacata de procurori la instanta superioara. Tribunalul…

- Deciziile luate de Tribunalul Constanta au fost contestate la Curtea de Apel Constanta, instanta ce va lua o decizie definitiva. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat 13 perchezitii domiciliare,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, la una dintre locatii fiind descoperite 13 doze de cannabis. Sase tineri acuzati de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul…

- „Admite recursul in casatie declarat de inculpatul Rosu Robert Mihaita. Desfiinteaza, in parte, decizia atacata, numai in ceea ce il priveste pe inculpatul Rosu Robert Mihaita si, in rejudecare (...) achita pe inculpatul Rosu Robert Mihaita pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional…

- Decizia nu este insa definitiva, iar procurorii pot face contestatie.Este a doua decizie favorabila primita in instanta de Ioan Niculae, prima fiind data tot de Judecatoria Medgidia in luna mai, insa hotararea a fost desfiintata la apel de Tribunalul Constanta.La calcularea fractiei de o treime necesara…