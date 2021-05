Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Medgidia a acceptat eliberarea condiționata a lui Ioan Niculae (66 de ani), la nici 3 luni dupa ce acesta a fost incarcerat, fiind condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare. Dupa ce Comisia Speciala a Penitenciarului Rahova a aprobat eliberarea condiționata a lui Ioan Niculae, aceasta…

- Instanța a decis in prima instanța ca Ioan Niculae sa fie lasat liber la doar trei luni de cand a ajuns in spatele gratiilor. Nu este prima solicitare pe care omul de afaceri a facut-o in acest sens, insa acum are și aviz favorabil de la Penitenciar și de la judectori, in prima instanța. El a fost arestat…

- Soluția de astazi nu va fi definitiva, putand fi atacata la Tribunal.In cazul sau, fracția de pedeapsa impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani a fost executata inca din luna februarie, atunci cand a fost condamnat.Omul de afaceri a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul…

- Adrian George Gambuteanu, fostul director general al Regiei Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri R.A.J.D.P. Constanta, poate fi eliberat conditionat Decizia a fost luata azi de Judecatoria Medgidia si poate fi contestata. Oficial In temeiul art. 587 C. pr. pen. cu aplic. art. 59 C.pen. 1968, admite…

- Tribunalul Constanta a respins azi cerere de punere in libertate a lui Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Decizia este definitiva. "In baza art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, Respinge ca nefondata contestatia formulata de condamnatul Niculae Ioan impotriva…

- Comisia de liberari condiționate a Penitenciarului Rahova a dat unda verde eliberarii lui Liviu Dragnea, fostul șef PSD, pe 27 aprilie fiind stabilit procesul in instanța.Ioan Niculae a executat deja fractia de o treime, impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani, inca din luna februarie,…

- Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Interagro, pentru coruptie, cu un prejudiciu cu 11 milioane de lei. Miliardarul se afla in aceste momente in Italia, de unde a anuntat ca se va intoarce chiar astazi si se va preda. Initial, Ioan Niculae a fost condamnat…

