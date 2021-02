Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat definitiv joi la 5 ani de inchisoare cu executare, a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana.Ioan Niculae are emis pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Joi, patronul grupului Interagro a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, 5 ani de inchisoare cu executare Omul de afaceri Ioan Niculae. Foto: captura video. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de închisoare cu executare pentru savârsirea…

- Afaceristul Ioan Niculae va fi dat in urmarire naționala, dupa ce, joi, polițiștii care au mers la locuința acestuia din Zimnicea pentru a-l ridica in baza mandatului de arestare emis de judecatori nu l-au gasit acasa. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv,…

- Ioan Niculae, patronul de la Astra Giurgiu, condamnat joi in dosarul Interagro, nu a fost gasit acasa de polițiști, care au vrut sa puna in aplicare mandatul de arestare. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare…

- Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta, in dosarul lui Ioan Niculae, potrivit agerpres.ro. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…

- Omul de afaceri Ioan Niculae (66 de ani) a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul Interagro, potrivit Antena 3. Ioan Niculae a fost condamnat in prima instanța, in 2018, de Tribunalul București, la 3 ani și 6 luni de inchisoare in „Dosarul Interagro”, pentru cumparare…