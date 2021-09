Fostul director de la Piețe SA și ”fratele” de chefuri al liderului interlop Lucian Boncu, Ioan Nasleu, a pierdut și la Curtea de Apel Timișoara procesul intentat PRESSALERT.ro și editorului șef, jurnalistul Dragoș Boța. Cel care i-a fost consilier personal fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a cerut in instanța daune morale in valoare de 100.000 […] Articolul Ioan Nasleu, ”fratele” interlopului Boncu, o noua infrangere in procesul intentat PRESSALERT.ro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .