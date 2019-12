Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, azi noapte, dupa miezul nopții, intr-o postare pe Facebook la dezvaluirile legate de faptul ca gruparea lui Boncu, prietenul de chefuri al omului sau de incredere Ioan Nasleu, pregatea agresarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. ”Deși am o…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Tribunalul Timiș a avut ieri și azi pe rol cererile de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru membrii gruparii Boncu in cele doua dosare de trafic de cocaina, respectiv violențe. Va reamintim ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a facut, ieri, declarații halucinante la emisiunea Controverse de la B1, realizata de Andrei Badin, susținand ca gruparea interlopa condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri al lui Ioan Nasleu, nu reprezinta un pericol public. Asta in condițiile in care judecatorii…

- Cei care ancheteaza gruparea infracționala condusa Lucian Boncu, prietenul lui Ionut Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu, ii invita sa depuna marturie pe cetatenii care au picat victime clanului. Gruparea a fost destructurata la Timișoara, membrii ei fiind acuzati pentru savarșirea…

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- Nicolae Robu l-a atacat din nou, astazi, pe jurnalistul PRESSALERT.ro Dragoș Boța, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara. Edilul-șef s-a aratat revoltat de faptul ca jurnalistul ar fi adus prejudicii foarte mari orașului, dupa ce in timpul unei emisiuni difuzata la postul B1, realizata…