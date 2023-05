Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a dispus, miercuri, incetarea procesului penal impotriva lui Ioan Munteanu, fost lider al grupului PSD din Camera Deputatilor, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar in care acesta a fost acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus rejudecarea de la zero a dosarului de coruptie in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati in prima instanta la inchisoare cu executare pentru interventii la fosta sefa a DIICOT Alina Bica, informeaza Agerpres.Pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi incetarea procesului penal impotriva judecatoarei Elena Burlan-Puscas, care primise in prima instanta o condamnare de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie, dupa ce faptele s-au prescris. In iulie 2020, Elena Burlan-Puscas a fost condamnata de…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, joi, verdictul in dosarul finanțarii campaniei electorale a fostului președinte Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la 5 ani de inchisoare. Cele doua au cerut…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

