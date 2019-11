"Un partid ca al nostru, care, fie a castigat, fie a pierdut la mare lupta alegerile prezidențiale in ultimii 30 de ani, ajunge in situația de a-și propune, ca nivel maxim de ambiție, ... intrarea in turul 2 !?

De ce nu castigarea alegerilor? Sigur, pentru unii, calificarea in turul 2 o fi vreo "performanta", in conditiile in care liberalii incep sa-si propuna deschis castigarea alegerilor prezidentiale inca din ... primul tur!", a scris Ioan Mircea Pascu pe Facebook.

El spune ca dupa alegerile prezidentiale din noiembrie PSD trebuie sa scape de cei care l-au adus in situatia…