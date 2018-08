Ioan Mircea Paşcu: La noi, dacă nu respecţi autoritatea statului, nu se întâmplă nimic Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca in strainatate este respectata autoritatea statului si a agentilor statului, la noi fiind "o chestiune benevola", iar daca nu o respecti, "nu se intampla nimic". Europarlamentarul, prezent la deschiderea Scolii de vara a Organizatiei de Femei a PSD, a raspuns astfel unei intrebari privind o postare a sa de pe Facebook dupa protestul din 10 august din Bucuresti, in care scria ca in Franta amenda este de 15.000 de euro pentru ultragierea unui agent. "M-am gandit la acel model pentru ca eram in Franta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

