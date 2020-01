Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a transmis, marti, un mesaj de Anul Nou, in care afirma ca romanii ar trebui sa traiasca fara sa se teama pentru siguranta lor si la adapost de influentele straine maligne. "Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere.…

- Primarul general Gabriela Firea a marturisit duminica seara, la România TV, ca România este țara din care a vrut sa plece „oriunde în Europa sau în Statele Unite”, pe vremea când era la școala, în Bacau, însa la București s-a casatorit și a devenit…

- Gheorghe Zamfir și stilista Adina Buzatu au participat la petrecerea aniversara, de 60 de ani, a lui Andreea Griminelli, considerat cel mai bun flautist contemporan al lumii. Griminelli aorganizat, pe arena Pala Bigi din Italia, un concert caritabil de ziua sa.Sting, Zucchero, Gheorghe Zamfir, Andrea…

- Acorduri financiare de milioane de euro in Pecica, județul Arad. Vestea a fost facuta publica de cateva zile de cele mai importante siteuri financiare din Romania, care au anunțat faptul ca EximBank va finanța cu nu mai puțin de 11 milioane de euro un producator local care vrea sa dezvolte, printre…

- Aceasta a adaugat ca scrisoarea cu cele doua nume propuse pentru poziția de comisar UE a fost primita de Executivul european și instituția este in contact cu cei doi candidați, iar președintele ales al CE Ursula von der Leyen va lua repede o hotarare. Anterior, premierul Ludovic Orban a anunțat…

- "In 2020 Constanța va fi un model de urmat la nivel european in ceea ce privește exploatarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii. Smart Start USA / Proiect Strategic Constanta 2020 / Parteneriat SUA. Respect Decebal Fagadau", a scris Ilan Laufer, pe contul persoNAL de Facebook. …