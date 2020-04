Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru protejarea debitorilor prin amanarea la plata a ratelor la banci au fost facute publice, sambata, de liderul deputaților liberali, Florin Roman, care a precizat ca acestea sunt informații oficiale furnizate de ministrul Florin Cițu. ”Populația poate amana plata ratelor pentru creditele…

- Ziarul Unirea Ioan Lazar, ALDE Alba: „Se vrea ca partidele mici sa nu aibe reprezentanți in secțiile de votare. Nu ne vom prezenta la vot la investirea Guvernului” Ioan Lazar, ALDE Alba: „Se vrea ca partidele mici sa nu aibe reprezentanți in secțiile de votare. Nu ne vom prezenta la vot la investirea…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. Noi cei din PLUS ne dorim o țara in care fiecare dintre noi sa aiba o viața de calitate, construita de cetațeni activi și responsabili, care iși aduc contribuția la realizarea și…

- Ziarul Unirea Ioan Lazar, ALDE Alba: „Primaria e o palarie prea mare pentru domnul Pleșa, deși a fost cațiva ani viceprimar” Ioan Lazar, ALDE Alba: „Primaria e o palarie prea mare pentru domnul Pleșa, deși a fost cațiva ani viceprimar” Intr-o conferința de presa ținuta vineri la sediul ALDE Alba, președintele…

- Ziarul Unirea Ioan Lazar, președintele ALDE Alba, reacție dura dupa zvonurile ca un membru al filialei din Aiud pleaca din partid cu mai mulți colegi Ioan Lazar, președintele ALDE Alba, reacție dura dupa zvonurile ca un membru al filialei din Aiud pleaca din partid cu mai mulți colegi Ieri aflu din…

- Ziarul Unirea Ioan Lazar: „Combinatorul Bumb trimis prin județ sa racoleze candidații ALDE la primarii” Ioan Lazar: „Combinatorul Bumb trimis prin județ sa racoleze candidații ALDE la primarii” Intr-o conferința de presa ținuta vineri la sediul ALDE Alba, președintele filialei, Ioan Laza a declarat…

- A doua ediție a petrecerii Casete și CD-uri a avut loc de curand la Beraria H. Peste 1000 de nostalgici au dansat și au fredonat melodiile anilor 90. Șlagare precum “Alin, Alin”, “Party” și “Floare alba, floare neagra” au fost așteptate cu nerabdare de publicul aflat in Orașul cu chef de viața. Artiștii…

- Un barbat din Ocna Mureș a fost prins de polițiști in timp ce folosea, la pescuit, unelte interzise. S-a ales cu dosar penal. La data de 7 ianuarie 2020, in jurul orei 16,50, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 61 de ani, din Ocna Mureș,…