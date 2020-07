Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul Ioan Holender, fostul director al Operei din Viena și fost președinte onorific al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021, a transmis un mesaj dur in urma celor mai recente „framantari” din sanul asociației. „Am fost tare mandru sa accept invitația de a prelua președinția…

- Timișoreanul Ioan Holender, fostul director al Operei din Viena și fost președinte onorific al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021, a transmis un mesaj dur in urma celor mai recente „framantari” din sanul asociației. „Am fost tare mandru sa accept invitația de a prelua președinția…

- Timișoara este pregatita sa fie capitala europeana a culturii anul viitor, dar daca evenimentele se amana din cauza pandemiei de coronavirus, așa cum exista discuții la nivel european, orașul de pe Bega se ofera și este pregatit sa gazduiasca evenimentele pentru capitala europeana a culturii in 2022…

- Din cauza pandemiei, perioada in care Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii s-ar putea schimba. Primarul Nicolae Robu, care se implica in activitatea asociatiei Timisoara 2021, a anuntat ca in urma consultarii cu ministul culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a inteles ca decizia sa fie lasata in seama…

- Complexul Multiplexity, care a fost „arma” Timisoarei in castigarea titlului de Capitala Europeana a Culturii 2021, are acum un proiect desemnat pentru a deveni realitate. Concursul a fost organizat de Ordinul Arhitectilor din Romania, iar castigator a fost desemnat proiectul numarul 50, realizat de…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a lansat, de Ziua Internaționala a Luminii, un manifest video in 26 de limbi, in care evidențiaza metafora luminii din sloganul asociației – „Lumineaza orașul prin tine”. Una dintre valențele luminii, incluse in slogan, se refera la energia și…

- Asociația Timișoara 2021 accepta realitatea produsa de noua pandemie si cauta modalitati de a se adapta acesteia, dar si la adaptarea priectele culturale incluse in proiectul prin care Timisoara a devenit Capitala Europeana a Culturii. Prin intermediul unei serii de mici filmari, reunite sub denumirea…

- Mai multe autospeciale ale Politiei si ale Pompierilor au raspuns intr-un mod cu totul special evenimentului lansat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, „Lumineaza orasul prin tine”, prin care toti timisorenii au fost chemati la ferestre si pe balcoane pentru a aprinde lanterne…