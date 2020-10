Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR la Primaria comunei Foieni din judetul Satu Mare, Brem Laszlo, a reusit sa obtina 100% din voturile valabil exprimate, el fiind singur candidat pentru aceasta functie, potrivit rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP), informeaza Agerpres.Din cei 1.612…

- Presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, cu un scor de 43,19%, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa introducerea datelor din cele 524 de sectii…

- Marian Radulescu (candidat la Primaria Campulung Muscel din partea Pro Romania). Florin Bivol (candidat la Primaria Campulung Muscel din partea ALDE). Ioan Liviu Taroiu (candidat la Primaria Campulung Muscel din partea PSD). Nicolae Zaharia (candidat la Primaria Campulung Muscel din partea PNL). Ion…

- Primarul Mihai Chirica a mai castigat inca un mandat, de data aceasta pe listele PNL, cu 41,87%, iar ministrul Mediului, deputatul Costel Alexe, a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, cu 36,96%. Chirica a declarat ca, in urma numaratorii paralele, a obtinut 41,87% din voturile…

- PSD a castigat alegerile in municipiul Galati cu 43,51% si a obtinut majoritatea in Consiliul Local Municipal, dupa introducerea rezultatelor din 167 sectii de votare din cele 176, conform numaratorii paralele a social-democratilor. Potrivit sursei citate, PSD a obtinut 32.668 voturi,…

- Candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Alba, a caștigat clar un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Alba, potrivit numaratorii paralele efectuate de PNL. Dumitrel a ocupat, neintrerupt, funcția de președinte al CJ Alba din anul 2005. Dupa numararea voturilor din 220 de secții,…

- Doi primari PSD din județul Timiș care au intrat in contact cu președintele CJ Timiș, Calin Dobra, confirmat cu Covid-19 vineri seara, au fost surprinși in fața secțiilor de votare, deși ar fi trebuit sa stea in izolare. Sunt și alte nereguli in Timiș.

- Reactie de neinteles a conducerii USR Timis care a decis ca la nivelul judetului Timis sa nu mai faca nicio alianta preelectorala. Biroul Judetean al USR Timis a decis cu unanimitate de voturi sa mearga in alegerile locale doar alaturi de PLUS. Decizia a fost primita cu mahnire de mai multe filiale…